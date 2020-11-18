Pfizer заявила о еще большей эффективности своей COVID-вакцины, готовится к утверждению

Американская Pfizer, разрабатывающая вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных объявила о 95% ее эффективности - вместо 90%, как сообщалось изначально.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

Сначала сообщалось о 90% эффективности вакцины - после того, как заболели 94 из участников испытаний.

На 18 ноября, количество волонтеров, которые заболели, выросло до 170. Как выяснилось, только 8 из них во время эксперимента получили настоящую вакцину, а не плацебо, и только у одного из них болезнь - с тяжелым течением.

Также сообщается, что вакцина более чем на 94% эффективна для взрослых старше 65 лет, однако не уточняется, как выясняли эффективность именно для этой категории.

Отмечается, что у участников эксперимента не зафиксировали серьезных побочных эффектов. Наиболее распространенными были ощущения усталости после получения второй дозы вакцины - но у 4% участников.

Всего в исследовании принимали участие около 44 тысяч волонтеров в США и пяти других странах.

Подробные данные об исследовании еще не обнародованы и комментариев от внешних экспертов пока нет.

На днях компания готовится подавать вакцину на утверждение американского регулятора (Food and Drug Administration).

Pfizer и BioNTech уже заявляли, что готовятся в 2020 году выработать 50 млн доз вакцины, и до 1,3 млрд доз в 2021 году.

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины от коронавируса. Еврокомиссия уже предварительно законтрактовала у них 200 млн доз для стран ЕС. Также компании имеют контракт с США, Британией, Канадой и Японией.

Напомним, в начале недели американская компания Moderna, которая тоже разрабатывает потенциальную вакцину от коронавируса, заявила об эффективности вакцины в 94,5% случаев.