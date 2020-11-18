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Кабмін погодив зміну глави Хмельницької ОДА

Середа, 18 листопада 2020, 14:42
Кабмін погодив зміну глави Хмельницької ОДА
Сергій Гамалія

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і призначення на його місце Сергія Гамалія.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан

Деталі: Уряд погодив звільнення Габінета з посади голови Хмельницької ОДА за угодою сторін.

Також урядовці погодили призначення на цю посаду Гамалія.

Під час співбесіди Гамалія розповів, що ніколи не працював у держорганах, а більшість життя присвятив бізнесу.

Він - власник підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.

Найбільшим викликом для себе Гамалія назвав COVID-19.

Українська правда
Теми: ХмельницькийКабінет міністрів
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