Кабмін погодив зміну глави Хмельницької ОДА
Середа, 18 листопада 2020, 14:42
Кабінет міністрів погодив звільнення голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і призначення на його місце Сергія Гамалія.
Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан
Деталі: Уряд погодив звільнення Габінета з посади голови Хмельницької ОДА за угодою сторін.
Також урядовці погодили призначення на цю посаду Гамалія.
Під час співбесіди Гамалія розповів, що ніколи не працював у держорганах, а більшість життя присвятив бізнесу.
Він - власник підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.
Найбільшим викликом для себе Гамалія назвав COVID-19.
Українська правда