Кабмін погодив зміну глави Хмельницької ОДА

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета і призначення на його місце Сергія Гамалія.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан

Деталі: Уряд погодив звільнення Габінета з посади голови Хмельницької ОДА за угодою сторін.

Також урядовці погодили призначення на цю посаду Гамалія.

Під час співбесіди Гамалія розповів, що ніколи не працював у держорганах, а більшість життя присвятив бізнесу.

Він - власник підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.

Найбільшим викликом для себе Гамалія назвав COVID-19.