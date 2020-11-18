Кабмин согласовал смену главы Хмельницкой ОГА
Среда, 18 ноября 2020, 14:42
Кабинет министров согласовал увольнение председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и назначение на его место Сергея Гамалия.
Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан
Детали: Правительство согласовало увольнение Габинета с должности председателя Хмельницкой ОГА по соглашению сторон.
Также чиновники согласовали назначение на эту должность Гамалия.
Во время собеседования Гамалия рассказал, что никогда не работал в госорганах, а большую часть жизни посвятил бизнесу.
Он - владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.
Самым большим вызовом для себя Гамалия назвал COVID-19.
Украинская правда