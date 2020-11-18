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Кабмин согласовал смену главы Хмельницкой ОГА

Среда, 18 ноября 2020, 14:42
Кабмин согласовал смену главы Хмельницкой ОГА
Сергей Гамалия

Кабинет министров согласовал увольнение председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и назначение на его место Сергея Гамалия.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан

Детали: Правительство согласовало увольнение Габинета с должности председателя Хмельницкой ОГА по соглашению сторон.

Также чиновники согласовали назначение на эту должность Гамалия.

Во время собеседования Гамалия рассказал, что никогда не работал в госорганах, а большую часть жизни посвятил бизнесу.

Он - владелец предприятия "Делиция", которое занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания.

Самым большим вызовом для себя Гамалия назвал COVID-19.

Украинская правда

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Темы: ХмельницкийКабинет министров
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