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Російські тюремники кинули в штрафний ізолятор кримського татарина з високою температурою

Середа, 18 листопада 2020, 15:06

Фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва з високою температурою, слабкістю та задушливим кашлем безпідставно помістили у штрафний ізолятор.

Джерело: Кримська правозахисна група, омбудсмен Дюдмила Денісова у Facebook

Деталі: В Абдуллаєва, якого утримують у "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан", піднялася температура, однак, як повідомляє його мати Діляра Абдуллаєва, його відправили в штрафний ізолятор. За словами матері, Абдулаєву не надали медичну допомогу.

У середу адвокат з Уфи доставив у колонію необхідні лікарські препарати і йому стало відомо, що Теймура помістили в ШІЗО. Діляра Абдуллаєва наголошує: каральна система безжально вбиває її сина.

Український омбудсмен каже, що такі дії керівництва установи виконання покарань прирівнюються до катувань і нелюдського поводження та становлять загрозу життю та здоров’ю Абдуллаєва.

Права кримського татарина систематично порушуються керівництвом згаданої установи, адже раніше його близько п'яти місяців безпідставно утримували в штрафному ізоляторі.

Денісова звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою негайно відреагувати та забезпечити відновлення прав Абдуллаєва. Зокрема, припинити катування і нелюдське поводження, забезпечити надання відповідної медичної допомоги, привести умови тримання у відповідність з Мінімальними правилами поводження з в’язнями, а також з’ясувати правомірність поміщення в ШІЗО.

Міжнародну спільноту омбудсмен просить звернути увагу на кричущі порушення прав кримського татарина, який незаконно утримується у російській колонії. Вона закликає продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля, посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язнізаручникикримські татариправа людини
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