Российские тюремщики бросили в штрафной изолятор крымского татарина с высокой температурой

Фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева с высокой температурой, слабостью и удушающим кашлем безосновательно поместили в штрафной изолятор.

Источник: Крымская правозащитная группа, омбудсмен Дюдмила Денисова в Facebook

Детали: У Абдуллаева, который содержится в "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан", поднялась температура, однако, как сообщает его мать Диляра Абдуллаева, его отправили в штрафной изолятор. По словам матери, Абдуллаеву не предоставили медицинскую помощь.

В среду адвокат из Уфы доставил в колонию необходимые лекарственные препараты и ему стало известно, что Теймура поместили в ШИЗО. Диляра Абдуллаева отмечает: карательная система безжалостно убивает ее сына.

Украинский омбудсмен говорит, что такие действия руководства учреждения исполнения наказаний приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют угрозу жизни и здоровью Абдуллаева.

Права крымского татарина систематически нарушаются руководством упомянутого учреждения, ведь раньше его около пяти месяцев безосновательно удерживали в штрафном изоляторе.

Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием немедленно отреагировать и обеспечить восстановление прав Абдуллаева. В частности, прекратить пытки и бесчеловечное обращение, обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи, привести условия содержания в соответствие с Минимальными правилами обращения с заключенными, а также выяснить правомерность помещения в ШИЗО.

Международное сообщество омбудсмен просит обратить внимание на вопиющие нарушения прав крымского татарина, который незаконно удерживается в российской колонии. Она призывает продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля, усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить.