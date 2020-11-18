Спіймали банду серійних крадіїв: вкрали мільйони по всій країні

Львівські поліцейські затримали злочинне угруповання крадіїв, які "працювали" на території всієї України і викрали майже 3,5 мільйона гривень.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "На рахунку затриманих щонайменше 8 крадіжок з офісів та банкоматів, внаслідок яких зловмисники викрали майже 3,5 мільйони гривень".

Деталі: Організатора та трьох учасників групи затримали 18 листопада. Двоє з фігурантів намагалися втекти.

За результатами 20 санкціонованих обшуків вилучили спецтехніку та інші знаряддя для вчинення злочину, ювелірні вироби, номерні знаки іноземної реєстрації, автомобілі підозрюваних та інші речі, що підтверджують їх причетність до злочинної діяльності.

Наразі встановили причетність затриманих до щонайменше 8 крадіжок на території Львівської, Тернопільської та Волинської областей.

Чоловіків доставили до Галицького райсуду Львова для обрання запобіжного заходу.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Повідомляється, що упродовж 2 місяців на території Львівської області було скоєно кілька крадіжок з офісних приміщень. Поліцейські проаналізували усі випадки і розуміли, що їх вчинила одна група осіб.

Згодом встановили і всіх учасників злочинного угруповання. До нього входили четверо мешканців області віком від 29 до 51 року.

Чоловіки крали з офісів, магазинів та банкоматів. Під час підготовки і вчинення злочину зловмисники використовували різні машини. Зокрема, після крадіжки авто продавали чи розбирали на запчастини.