Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Спіймали банду серійних крадіїв: вкрали мільйони по всій країні

Середа, 18 листопада 2020, 16:04
Фото поліції

Львівські поліцейські затримали злочинне угруповання крадіїв, які "працювали" на території всієї України і викрали майже 3,5 мільйона гривень.

Джерело: поліція Львівської області

Дослівно: "На рахунку затриманих щонайменше 8 крадіжок з офісів та банкоматів, внаслідок яких зловмисники викрали майже 3,5 мільйони гривень".

 

Деталі: Організатора та трьох учасників групи затримали 18 листопада. Двоє з фігурантів намагалися втекти.

За результатами 20 санкціонованих обшуків вилучили спецтехніку та інші знаряддя для вчинення злочину, ювелірні вироби, номерні знаки іноземної реєстрації, автомобілі підозрюваних та інші речі, що підтверджують їх причетність до злочинної діяльності. 

Наразі встановили причетність затриманих до щонайменше 8 крадіжок на території Львівської, Тернопільської та Волинської областей. 

 

Чоловіків доставили до Галицького райсуду Львова для обрання запобіжного заходу.

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Повідомляється, що упродовж 2 місяців на території Львівської області було скоєно кілька крадіжок з офісних приміщень. Поліцейські проаналізували усі випадки і розуміли, що їх вчинила одна група осіб.

Згодом встановили і всіх учасників злочинного угруповання. До нього входили четверо мешканців області віком від 29 до 51 року.

Чоловіки крали з офісів, магазинів та банкоматів. Під час підготовки і  вчинення злочину зловмисники використовували різні машини. Зокрема, після крадіжки авто продавали чи розбирали на запчастини.

Українська правда
Теми: Львівщинаполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін призначив гендиректора "Борисполя" Рябікіна головою Митниці

Pfizer заявила про ще більшу ефективність своєї COVID-вакцини, готується до затвердження

фото Без їжі і великого концерту, але з магією: як у Києві гулятимуть Новий рік

Після скандалу з порушенням карантину звільнили главу департаменту Нацполіції

відеоКокаїн на 4 млн доларів знайшли в контейнері з бананами

В Україні вже понад 10 тисяч смертей від COVID, нові “рекорди” втрат та одужань

Усі новини...
Львівщина
"Залишайтеся вдома". Як знаходять дах над головою ті, у кого його немає
Кабмін передав на дороги 62 мільйони із програми МОЗ на онкохвороби
Скандальний екснардеп заявив про перемогу на виборах глави ОТГ
Останні новини
17:28
На Кіровоградщині у пожежі загинули 2 дорослих і 2 дітей
17:28
Мер Кременчука захворів на коронавірус і пішов в онлайн
17:27
Антикорсуд закрив ще дві справи через скандальне рішення КС – ЦПК
16:58
У Польщі міністра освіти і депутата покарали за гомофобні висловлювання
16:57
Укроборонпром звинувачує профільне міністерство у саботажі реформи ОПК
16:39
Київські комунальники вирішили купити собі Land Cruiser за 1,5 млн
16:39
Кабмін визначив основні інвестпроєкти до 2023 року
16:06
Російські тюремники кинули в штрафний ізолятор кримського татарина з високою температурою
16:05
Boeing отримала дозвіл на повернення в експлуатацію літаків 737 MAX
16:04
фото Спіймали банду серійних крадіїв: вкрали мільйони по всій країні
Усі новини...