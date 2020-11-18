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Поймали банду серийных воров: украли миллионы по всей стране

Среда, 18 ноября 2020, 15:04
Поймали банду серийных воров: украли миллионы по всей стране
Фото полиции

Львовская полиция задержала преступную группу воров, которая "работала" по всей Украине и похитила почти 3,5 миллиона гривен.

Источник: полиция Львовской области

Дословно: "На счету задержанных не менее 8 краж из офисов и банкоматов, в результате чего злоумышленники похитили почти 3,5 миллиона гривен". 

Детали: Организатор и трое участников группы были задержаны 18 ноября. Двое подсудимых пытались скрыться.

В результате 20 санкционированных обысков были изъяты спецтехника и другие инструменты для совершения преступления, ювелирные изделия, номера иностранной регистрации, автомобили подозреваемых и другие вещи, подтверждающие их причастность к преступной деятельности. 

 

В настоящее время установлена ​​причастность задержанных как минимум к 8 кражам во Львовской, Тернопольской и Волынской областях.

Мужчин доставили в Галицкий районный суд Львова для избрания меры пресечения.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

 

Сообщается, что за 2 месяца на территории Львовской области было совершено несколько краж из офисных помещений. Полиция проанализировала все дела и поняла, что их совершила одна группа людей.

Впоследствии все участники преступной группы были идентифицированы. В нее входили четыре жителя области в возрасте от 29 до 51 года.

Мужчины воровали из офисов, магазинов и банкоматов. При подготовке и совершении преступления злоумышленники использовали разные машины. В частности, после кражи автомобиль продавали или разбирали на запчасти.

Украинская правда

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Темы: Львовщинаполиция
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