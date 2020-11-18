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Київські комунальники вирішили купити собі Land Cruiser за 1,5 млн

Середа, 18 листопада 2020, 15:39
Київські комунальники вирішили купити собі Land Cruiser за 1,5 млн

Київське комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" оголосила тендер на закупівлю позашляховика Toyota Land Cruiser Prado вартістю 1,5 млн гривень.

Джерело: Хмарочос, оголошення на сайті закупівель Prozorro

Деталі: Така сума імовірних витрат приблизно відповідає вартості Land Cruiser Prado Prestige+ на сайті офіційного дилера Toyota – 1,47 мільйона гривень.

Аукціон проведуть четвертого грудня. Закупівлю планують провести до кінця 2021 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київавто
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