Київські комунальники вирішили купити собі Land Cruiser за 1,5 млн
Середа, 18 листопада 2020, 16:39
Київське комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" оголосила тендер на закупівлю позашляховика Toyota Land Cruiser Prado вартістю 1,5 млн гривень.
Джерело: Хмарочос, оголошення на сайті закупівель Prozorro
Деталі: Така сума імовірних витрат приблизно відповідає вартості Land Cruiser Prado Prestige+ на сайті офіційного дилера Toyota – 1,47 мільйона гривень.
Аукціон проведуть четвертого грудня. Закупівлю планують провести до кінця 2021 року.