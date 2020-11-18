Киевские коммунальщики решили купить себе Land Cruiser за 1,5 млн
Среда, 18 ноября 2020, 16:39
Киевское коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" объявила тендер на закупку внедорожника Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,5 млн гривен.
Источник: "Хмарочос", объявление на сайте закупок Prozorro
Детали: Такая сумма возможных расходов примерно соответствует стоимости Land Cruiser Prado Prestige+ на сайте официального дилера Toyota - 1,47 миллиона гривен.
Аукцион проведут четвертого декабря.
Закупку планируют провести до конца 2021 года.