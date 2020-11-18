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Киевские коммунальщики решили купить себе Land Cruiser за 1,5 млн

Среда, 18 ноября 2020, 15:39
Киевские коммунальщики решили купить себе Land Cruiser за 1,5 млн

Киевское коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" объявила тендер на закупку внедорожника Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,5 млн гривен.

Источник: "Хмарочос", объявление на сайте закупок Prozorro

Детали: Такая сумма возможных расходов примерно соответствует стоимости Land Cruiser Prado Prestige+ на сайте официального дилера Toyota - 1,47 миллиона гривен.

Аукцион проведут четвертого декабря.

Закупку планируют провести до конца 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевавто
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