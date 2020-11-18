У Польщі міністра освіти і депутата покарали за гомофобні висловлювання

Чинний міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек і депутат керівної партії Яцек Жалєк отримали покарання у вигляді догани за "образливі слова щодо людей ЛГБТ".

Відповідне рішення прийняла комісія Сейму з питань депутатської етики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Глава Сеймової комісії з етики сказала, що рішення про догану для Чарнека було прийнято більшістю голосів, в той час як сам міністр освіти жодного разу не з'явився на засідання комісії і не виправдав своєї відсутності.

Другою людиною, якій комісія висловила догану, став депутат "Права і справедливості" Яцек Жалєк, який заявив, що геї і транссексуали – не люди.

Депутат відмовився коментувати рішення комісії, на відміну від міністра освіти.

"Догана? Для мене люди з фотографії з Лос-Анджелеса, що йдуть голими в центрі міста, не є нормальними. Якщо вони нормальні для членів комісії, це їхня проблема, а не моя. Я переконаний, що президія Сейму інакше оцінить це очевидне для більшості поляків питання", - заявив Чарнек.

Раніше Чарнек заявляв, що ЛГБТ "не рівні нормальним людям". За кілька днів на судовий позов проти нього за образу зібрали 10 тисяч злотих.