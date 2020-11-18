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В Польше министра образования и депутата наказали за гомофобные высказывания

Среда, 18 ноября 2020, 15:58

Действующий министр образования Польши Пшемыслав Чарнек и депутат правящей партии Яцек Жалек получили наказание в виде выговора за "оскорбительные слова в отношении ЛГБТ-людей".

Соответствующее решение приняла комиссия Сейма по вопросам депутатской этики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Глава комиссии Сейма по этике сказала, что решение о выговоре для Чарнека было принято большинством голосов, в то время как сам министр образования ни разу не явился на заседание комиссии и не объяснил свое отсутствие.

Вторым человеком, которому комиссия выразила выговор, стал депутат "Права и справедливости" Яцек Жалек, заявивший, что геи и транссексуалы - не люди.

Депутат отказался комментировать решение комиссии, в отличие от министра образования.

"Выговор? Для меня люди с фотографии из Лос-Анджелеса, которые идут голыми по центру города, не являются нормальными. Если они нормальные для членов комиссии, это их проблема, а не моя. Я убежден, что президиум Сейма иначе оценит этот очевидный для большинства поляков вопрос", - заявил Чарнек.

Ранее Чарнек заявлял, что ЛГБТ "не равны нормальным людям". За несколько дней на судебный иск против него за оскорбление собрали 10 000 злотых.

Темы: Польша
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