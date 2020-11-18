Коронавірус вразив ще одного мера
Середа, 18 листопада 2020, 16:28
Міський голова Кременчука на Полтавщині Віталій Малецький захворів на коронавірус.
Джерело: Малецький у Facebook
Пряма мова: "Маю сьогодні не дуже приємну новину: отримав позитивний тест на COVID-19. Перебуваю на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря".
Деталі: Малецький повідомив, що кілька новообраних депутатів міської ради також хворіють.
Мер каже, що працює дистанційно і запевнив, що докладе максимум зусиль, щоб сесія міськради відбулася згідно із законодавством, за планом.
Українська правда