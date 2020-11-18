Коронавирус сразил еще одного мэра

Мэр Кременчуга Полтавской области Виталий Малецкий заболел коронавирусом.

Источник: Малецкий в Facebook

Прямая речь: "У меня не очень приятная новость: получил положительный тест на COVID-19. Нахожусь на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача".

Детали: Малецкий сообщил, что несколько новоизбранных депутатов городского совета также болеют.

Мэр говорит, что работает дистанционно и заверил, что приложит максимум усилий, чтобы сессия горсовета состоялась согласно законодательству, по плану.