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Коронавирус сразил еще одного мэра

Среда, 18 ноября 2020, 16:28
Коронавирус сразил еще одного мэра
Кременчуцька газета

Мэр Кременчуга Полтавской области Виталий Малецкий заболел коронавирусом.

Источник: Малецкий в Facebook

Прямая речь: "У меня не очень приятная новость: получил положительный тест на COVID-19. Нахожусь на амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача".

Детали: Малецкий сообщил, что несколько новоизбранных депутатов городского совета также болеют.

Мэр говорит, что работает дистанционно и заверил, что приложит максимум усилий, чтобы сессия горсовета состоялась согласно законодательству, по плану.

Украинская правда
Темы: коронавирусПолтавская область
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