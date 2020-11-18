Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Кіровоградщині у пожежі загинули 2 дорослих і 2 дітей

Середа, 18 листопада 2020, 17:28

Внаслідок пожежі у приватному будинку в селі Варварівка Кіровоградської області загинули 4 людини.

Джерело: Управління ДСНС у кіровоградській області

Дослівно: "18 листопада о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Варварівка Долинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. В  ході гасіння пожежі веранди та речей домашнього вжитку виявлено тіла 4 осіб, з них двоє дітей (2016 та 2018 р.н.)".

Деталі: Врешті пожежу погасили, причини її виникнення поки невідомі.

Українська правда
Теми: пожежаКіровоградська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін призначив гендиректора "Борисполя" Рябікіна головою Митниці

Pfizer заявила про ще більшу ефективність своєї COVID-вакцини, готується до затвердження

фото Без їжі і великого концерту, але з магією: як у Києві гулятимуть Новий рік

Після скандалу з порушенням карантину звільнили главу департаменту Нацполіції

відеоКокаїн на 4 млн доларів знайшли в контейнері з бананами

В Україні вже понад 10 тисяч смертей від COVID, нові “рекорди” втрат та одужань

Усі новини...
пожежа
На Дніпропетровщині у пожежі загинули троє маленьких дітей
КПВВ "Станиця Луганська" відновив роботу
Пожежі на Луганщині: рятувальники розповіли, де ситуація найскладніша
Останні новини
18:53
Гривня послабилась на закритті міжбанку
18:44
"Динамо" та "Барселона" гратимуть у Києві без глядачів
18:33
Уряд Німеччини отримав розширені повноваження для боротьби з коронавірусом
18:31
Україні виділять $12 млн для підтримки сімей, чиї діти потрапили в лікарню
18:29
У США планують спрямувати 12 мільйонів на дитячу медицину в Україні
18:18
Корнієнко допускає, що серед місцевих "слуг" є люди з поганими намірами
18:16
"Укрзалізниця" купувала російські запчастини, які ввозили через ОРДЛО – СБУ
18:14
фотоПоліція шукає двох братів-імовірних організаторів гучного вбивства у Херсоні
17:56
Склад Комісії з регулювання азартних ігор готовий до повноцінної роботи
17:37
Україна піднялася в рейтингу володіння англійською мовою
Усі новини...