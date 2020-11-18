На Кіровоградщині у пожежі загинули 2 дорослих і 2 дітей

Внаслідок пожежі у приватному будинку в селі Варварівка Кіровоградської області загинули 4 людини.

Джерело: Управління ДСНС у кіровоградській області

Дослівно: "18 листопада о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Варварівка Долинського району в приватному житловому будинку виникла пожежа. В ході гасіння пожежі веранди та речей домашнього вжитку виявлено тіла 4 осіб, з них двоє дітей (2016 та 2018 р.н.)".

Деталі: Врешті пожежу погасили, причини її виникнення поки невідомі.