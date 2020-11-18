Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Кировоградщине в пожаре погибли 2 взрослых и 2 детей

Среда, 18 ноября 2020, 16:28
На Кировоградщине в пожаре погибли 2 взрослых и 2 детей

В результате пожара в частном доме в селе Варваровка Кировоградской области погибли 4 человека.

Источник: Управление ДСНС в Кировоградской области

Дословно: "18 ноября в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Варваровка Долинского района в частном жилом доме возник пожар. В ходе тушения пожара веранды и домашней утвари обнаружены тела 4 человек, из них двое детей (2016 и 2018 г.р.) ".

Детали: Пожар погасили, причины его возникновения пока неизвестны.

Темы: пожарКировоградская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: