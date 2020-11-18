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На Кировоградщине в пожаре погибли 2 взрослых и 2 детей

Среда, 18 ноября 2020, 17:28

В результате пожара в частном доме в селе Варваровка Кировоградской области погибли 4 человека.

Источник: Управление ДСНС в Кировоградской области

Дословно: "18 ноября в 13:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Варваровка Долинского района в частном жилом доме возник пожар. В ходе тушения пожара веранды и домашней утвари обнаружены тела 4 человек, из них двое детей (2016 и 2018 г.р.) ".

Детали: Пожар погасили, причины его возникновения пока неизвестны.

Темы: пожарКировоградская область


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