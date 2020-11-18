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"Динамо" та "Барселона" гратимуть у Києві без глядачів

Середа, 18 листопада 2020, 18:44

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та каталонською "Барселоною", який відбудеться 24-го листопада у Києві на НСК "Олімпійський", пройде без глядачів.

Джерело: пресслужба "Динамо"

Дослівно: "Через складну епідеміологічну ситуацію у Києві продовжують діяти обмеження на проведення масових заходів, у тому числі футбольних матчів. Міністерство охорони здоров’я України вважає неможливим залучення глядачів на матч "Динамо" - "Барселона".

Тому, за правилами безпеки та згідно з медичним протоколом, уболівальники на стадіон не допускатимуться".

Деталі: Клуб просить не вестися на шахраїв, які продаватимуть квитки.

Довідково: Це четверта гра "Динамо" у груповому етапі Ліги чемпіонів. У попередніх іграх кияни програли "Барселоні" та "Ювентусу" та отримали одну нічию з "Ференцварошем".

Українська правда
Теми: футболспорт


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