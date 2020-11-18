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"Динамо" и "Барселона" сыграют в Киеве без зрителей

Среда, 18 ноября 2020, 18:44

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и каталонской "Барселоной", который состоится 24-го ноября в Киеве на НСК "Олимпийский", пройдет без зрителей.

Источник: пресс-служба "Динамо"

Дословно: "Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе футбольных матчей. Министерство здравоохранения Украины считает невозможным привлечение зрителей на матч "Динамо" - "Барселона".

Поэтому, по правилам безопасности и в соответствии с медицинским протоколом, болельщики на стадион не будут допускаться".

Детали: Клуб просит не вестись на мошенников, которые будут продавать билеты.

Справка: Это четвертая игра "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов. В предыдущих играх киевляне проиграли "Барселоне" и "Ювентусу" и получили одну ничью с "Ференцварошом".

Украинская правда
Темы: футболспорт


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