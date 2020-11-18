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ЦВК показала ТОП-10 партій, які взяли найбільше мандатів на виборах

Середа, 18 листопада 2020, 18:14
ЦВК показала ТОП-10 партій, які взяли найбільше мандатів на виборах

Представники президентської партії "Слуга народу" взяли найбільшу кількість мандатів депутатів місцевих рад, з числа кандидатів, яких висували партії.    

Джерело: ЦВК

Деталі: Станом на 18 листопада ЦВК отримало відомості про результати виборів депутатів 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2 % від загальної кількості рад, депутати яких обираються на місцевих виборах 25 жовтня.

Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, наразі найбільше мандатів отримали представники партії

  • "Слуга народу" – майже 17,59 % (5 809 осіб).
  • На другому місці "Батьківщина" - понад 12,39 % депутатів (4 093 особи).
  • На третьому місці "ОПЗЖ" - 11,75 % (3 881 депутати).

Решта партій розподілилися наступним чином:  

  • "За майбутнє" – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб),
  • "Європейська солідарність" – майже 10,73 % (3 543 осіб),
  • "Наш край" – майже 5,13 % (1 694 осіб),
  • "Всеукраїнське обʼєднання "Свобода" – понад 2,61 % (863 осіб),
  • "Українська стратегія Гройсмана" – майже 1,72 % (567 осіб),
  • "Пропозиція" – понад 1, 66 % (549 осіб),
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" – майже 1,62 % (535 осіб).
     

Також у ЦВК зазначають, що 6 586 обраних депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч), а 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних партій.

Загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110 політичних партій.

Водночас в ЦВК наголосили, що наведені дані ще не є остаточними, оскільки відомості про результати місцевих виборів ще продовжують надходити від територіальних виборчих комісій.

Українська правда

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Теми: місцева владавибори
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