ЦИК показала ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на выборах

Представители президентской партии "Слуга народа" получили наибольшее количество мандатов депутатов местных советов из числа кандидатов, которых выдвигали партии.

Источник: ЦИК

Детали: По состоянию на 18 ноября ЦИК получил сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, пока больше всего мандатов получили представители партии

"Слуга народа" - почти 17,59% (5809 человек).

(5809 человек). На втором месте "Батькивщина" - более 12,39% депутатов (4093 человека).

депутатов (4093 человека). На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,75% (3881 депутата).

Остальные партии распределились следующим образом:

"За майбутне" - более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человека),

"Европейская солидарность" - почти 10,73% (3543 человека),

"Наш край" - почти 5,13% (1694 человека),

"Всеукраинское объединение" Свобода "- более 2,61% (863 человека),

"Украинская стратегия Гройсмана" - почти 1,72% (567 человек),

"Предложение" - более 1, 66% (549 человек),

"Радикальная партия Олега Ляшко" - почти 1,62% (535 человек).

Также в ЦИК отмечают, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 000), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.

В общем своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.

В то же время в ЦИК отметили, что приведенные данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать от территориальных избирательных комиссий.