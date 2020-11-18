Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЦИК показала ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на выборах

Среда, 18 ноября 2020, 19:14

Представители президентской партии "Слуга народа" получили наибольшее количество мандатов депутатов местных советов из числа кандидатов, которых выдвигали партии.

Источник: ЦИК

Детали: По состоянию на 18 ноября ЦИК получил сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, пока больше всего мандатов получили представители партии

  • "Слуга народа" - почти 17,59% (5809 человек).
  • На втором месте "Батькивщина" - более 12,39% депутатов (4093 человека).
  • На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,75% (3881 депутата).

Остальные партии распределились следующим образом:

  • "За майбутне" - более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человека),
  • "Европейская солидарность" - почти 10,73% (3543 человека),
  • "Наш край" - почти 5,13% (1694 человека),
  • "Всеукраинское объединение" Свобода "- более 2,61% (863 человека),
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - почти 1,72% (567 человек),
  • "Предложение" - более 1, 66% (549 человек),
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - почти 1,62% (535 человек).
 

Также в ЦИК отмечают, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 000), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.

В общем своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.

В то же время в ЦИК отметили, что приведенные данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать от территориальных избирательных комиссий.

Украинская правда
Темы: местная властьвиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
местная власть
Корниенко допускает, что среди местных "слуг" есть люди с плохими намерениями
Второй тур в Черкассах. Как ИТшник с "Голоса" оказывает сопротивление мэру-хозяйственнику
Мэр Черкасс вылечился от коронавируса и сразу пошел "инспектировать" город
Последние новости
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
19:43
Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!