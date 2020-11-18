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ЦИК показала ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на выборах

Среда, 18 ноября 2020, 18:14
ЦИК показала ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на выборах

Представители президентской партии "Слуга народа" получили наибольшее количество мандатов депутатов местных советов из числа кандидатов, которых выдвигали партии.

Источник: ЦИК

Детали: По состоянию на 18 ноября ЦИК получил сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.

Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, пока больше всего мандатов получили представители партии

  • "Слуга народа" - почти 17,59% (5809 человек).
  • На втором месте "Батькивщина" - более 12,39% депутатов (4093 человека).
  • На третьем месте "ОПЗЖ" - 11,75% (3881 депутата).

Остальные партии распределились следующим образом:

  • "За майбутне" - более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человека),
  • "Европейская солидарность" - почти 10,73% (3543 человека),
  • "Наш край" - почти 5,13% (1694 человека),
  • "Всеукраинское объединение" Свобода "- более 2,61% (863 человека),
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - почти 1,72% (567 человек),
  • "Предложение" - более 1, 66% (549 человек),
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" - почти 1,62% (535 человек).
 

Также в ЦИК отмечают, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 000), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.

В общем своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.

В то же время в ЦИК отметили, что приведенные данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать от территориальных избирательных комиссий.

Украинская правда

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Темы: местная властьвиборы
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