Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Молдові новий максимум щоденних випадків коронавірусу

Середа, 18 листопада 2020, 19:45

У Молдові за останню добу у 1607 осіб діагностували коронавірус і це новий найбільший показник з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За даними Міністерства охорони здоров'я Молдови, за останню добу в лабораторіях провели 4387 тестів на коронавірус: 3993 первинних і 394 повторних. З 1607 нових випадків зараження п'ять виявилися "завезеними".

Крім цього, за останні 24 години COVID-19 виявили ще у 106 медпрацівників.

Також, в Молдові кількість людей, які одужали, збільшилася до 74 229 осіб (+1170 за добу).

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2072 пацієнта (+18 за добу). Продовжують лікування в лікарнях і вдома 16 218 осіб, 236 з яких знаходяться у важкому стані.

Всього з початку пандемії були інфіковані 92 519 осіб.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаВибори міських та сільських голів: ЦВК показала рейтинг партій-переможниць

інфографікаЦВК показала ТОП-10 партій, які взяли найбільше мандатів на виборах

Кабмін призначив гендиректора "Борисполя" Рябікіна головою Митниці

Pfizer заявила про ще більшу ефективність своєї COVID-вакцини, готується до затвердження

фото Без їжі і великого концерту, але з магією: як у Києві гулятимуть Новий рік

Після скандалу з порушенням карантину звільнили главу департаменту Нацполіції

Усі новини...
Останні новини
20:26
Верховний Суд зобов'язав забудовника виплатити моральну компенсацію за затримку будівництва
20:10
інфографікаВибори міських та сільських голів: ЦВК показала рейтинг партій-переможниць
19:45
У Молдові новий максимум щоденних випадків коронавірусу
19:32
Офіційний курс: гривня ослабла до долара та посилилась до євро
19:14
Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення
19:14
інфографікаЦВК показала ТОП-10 партій, які взяли найбільше мандатів на виборах
18:53
Гривня послабилась на закритті міжбанку
18:44
"Динамо" та "Барселона" гратимуть у Києві без глядачів
18:33
Уряд Німеччини отримав розширені повноваження для боротьби з коронавірусом
18:31
Україні виділять $12 млн для підтримки сімей, чиї діти потрапили в лікарню
Усі новини...