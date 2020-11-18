В Молдове новый максимум ежедневных случаев коронавируса

В Молдове за последние сутки у 1607 человек диагностировали коронавирус и это новый наибольший показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По данным Минздрава Молдовы, за последние сутки в лабораториях провели 4387 тестов на коронавирус: 3993 первичных и 394 повторных. Из 1607 новых случаев заражения пять оказались "завезенными".

Кроме этого, за последние 24 часа COVID-19 выявили еще у 106 медработников.

Также, в Молдове число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 74 229 человек (+1170 за сутки).

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2072 пациента (+18 за сутки). Продолжают лечение в больницах и дома 16218 человек, 236 из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии были инфицированы 92 519 человек, из них более 74,2 тысяч выздоровели.