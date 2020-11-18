У в'язницях та СІЗО України утримуються понад 50 тисяч людей

За даними Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, станом на 15 вересня в установах Державної кримінально-виконавчої служби знаходилися майже 51 тисяча людей.

Джерело: Офіс Ради Європи в Україні, законопроєкт №4265

Дослівно: "Станом на 1 січня 2020 р. всього в установах ДКВС України утримувалось 52940 осіб, на 15 квітня 2020 р. – 52480 осіб та на 15 вересня 2020 р. – 50813 осіб. Тобто за дев’ять місяців населення в’язниць в Україні зменшилось на 4%.

Станом на 11 листопада в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, на території яких функціонують структурні підрозділи Центру охорони здоров'я ДКВС, зареєстровано 443 випадки захворювання на COVID-19. З них 7 серед ув’язнених, 13 – засуджених, 359 – працівників ДКВС, 64 – працівники ЦОЗ ДКВС України.

Правоохоронний комітет у законопроєкті зазначає, що станом на 1 листопада 2019 року утримувалося всього 53091 особа. З них: