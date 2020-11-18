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В тюрьмах и СИЗО Украины содержатся более 50 тысяч людей

Среда, 18 ноября 2020, 20:42

По данным Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, по состоянию на 15 сентября в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы находились почти 51 000 человек.

Источник: Офис Совета Европы в Украине, законопроект №4265

Дословно: "На 1 января 2020 всего в учреждениях ДКВС Украины содержалось 52940 человек, на 15 апреля 2020 - 52480 человек и на 15 сентября 2020 - 50 813 человек. То есть за девять месяцев население тюрем в Украине уменьшилось на 4%.

Как сообщает Центр охраны здоровья ДКВС Украины, по состоянию на 11 ноября в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, на территории которых функционируют структурные подразделения ЦОЗ ДКВС, зарегистрировано 443 случая заболевания COVID-19.

Из них 7 среди заключенных, 13 - осужденных, 359 - работников ДКВС, 64 - работники ЦОЗ ДКВС Украины.

Правоохранительный комитет по законопроекты отмечает, что на 1 ноября 2019 содержалось всего 53091 человек. Из них:

  • 6619 человек - за умышленное убийство;
  • 2900 человек - за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения;
  • 7220 человек - за разбой и грабеж;
  • 648 человек - за изнасилование;
  • 15 человек - преступления против основ национальной безопасности.

Украинская правда

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Темы: Минюсткоронавирусэпидемия
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