Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої резолюції щодо ситуації в Криму

Комітет 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН схвалив проєкт, вже п’ятої поспіль, оновленої і посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України.

"Схвалення проєкту – важливий внесок у продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію у зв’язку з незаконною окупацією та спробою анексії Криму. Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях", - пояснили в МЗС.

Ключовими елементами оновленого проєкту резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

Особливу увагу приділено питанню кваліфікації "органів" на тимчасово окупованих територіях України як "окупаційної влади Російської Федерації".

Резолюція констатує продовження Росією протиправної діяльності згідно з міжнародним гуманітарним правом, що включає переселення російських громадян на півострів та примусову зміну громадянства з метою модифікації демографічного складу населення.

Серед важливих положень цьогорічного проєкту є заклик до припинення кримінального переслідування за ухилення від військового призову, засудження триваючої безкарності за випадки насильницьких зникнень та констатація ролі ФСБ РФ у задокументованих випадках тортур.

Привертається увага до системних політичних репресій проти представників кримськотатарського народу, чергових необґрунтованих суворих вироків політичним в’язням, переслідування Православної церкви України в Криму, переслідування журналістів, зокрема громадянських, використання пандемії для здійснення подальшого наступу на права людини.

Резолюція вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини та забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні і Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, на територію тимчасово окупованого півострова.

Генасамблея схвалить резолюцію у грудні.