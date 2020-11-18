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Комитет Генассамблеи ООН поддержал проект усиленной резолюции по ситуации в Крыму

Среда, 18 ноября 2020, 21:30

Комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН одобрил проект, уже пятую подряд, обновленную и усиленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Одобрение проекта - важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма. Документ подготовлен на основе двух последних докладов Генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях", - пояснили в МИД.

Ключевыми элементами обновленного проекта резолюции стали призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.

Особое внимание уделено вопросу квалификации "органов" на временно оккупированных территориях Украины как "оккупационной власти Российской Федерации".

Резолюция констатирует продолжение Россией противоправной деятельности согласно международного гуманитарного права, включая переселение российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью модификации демографического состава населения.

Среди важных положений нынешнего проекта призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток.

Привлекается внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, очередных необоснованных суровых приговоров политическим заключенным, преследования Православной церкви Украины в Крыму, преследования журналистов, в частности гражданских, использование пандемии для осуществления дальнейшего наступления на права человека.

Резолюция требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на территорию временно оккупированного полуострова.

Генассамблея утвердит резолюцию в декабре.



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