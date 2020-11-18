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Єрмак заявив, що вимушено поїхав у "Феофанію"

Середа, 18 листопада 2020, 23:21

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поїхав у лікарню "Феофанія", оскільки вдома "не може забезпечити захищеність зв’язку".

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова Єрмака: "От і я спробував віддалену роботу. Скажу вам, що краще працювати в офісі.

Цей тиждень провів у "Феофанії". Самоізоляцію та медичний догляд при коронавірусі я планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв'язку у житловому будинку забезпечити неможливо.

Саме необхідність повноцінної роботи кожного дня, проведення захищених відеоконференцій, дзвінків тощо були головними причинами щодо "Феофанії".

В іншому разі, повірте, я б залишався вдома і працював звідти".

Довідково: Офіс президента – унікальний орган. Його навіть не існує як юрособи, фактично співробітники працюють на Держуправління справами. Сам ОП, теоретично, є лише патронатною службою, яка не мала би впливати на важливі рішення так, як депутати чи міністри.

Формальна функція Офісу – забезпечення роботи президента: організаційне, правове, інформаційне тощо.

За часів Володимира Зеленського керівник цього унікального органу перетворився мало не на другу особу в державі. При цьому глава Офісу не є чиновником, ще трохи більше року тому він навіть не був зобов’язаний подавати декларацію.

На яких підставах Єрмак має доступ до захищеного спецзв’язку – невідомо.

Передісторія: Президента Володимира Зеленського та Єрмака, у яких підтвердили коронавірус, помістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія". Главі держави провели спецзв’язок і обладнали спеціальний кабінет.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентакоронавірус


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