Єрмак заявив, що вимушено поїхав у "Феофанію"
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що поїхав у лікарню "Феофанія", оскільки вдома "не може забезпечити захищеність зв’язку".
Джерело: Єрмак у Facebook
Пряма мова Єрмака: "От і я спробував віддалену роботу. Скажу вам, що краще працювати в офісі.
Цей тиждень провів у "Феофанії". Самоізоляцію та медичний догляд при коронавірусі я планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв'язку у житловому будинку забезпечити неможливо.
Саме необхідність повноцінної роботи кожного дня, проведення захищених відеоконференцій, дзвінків тощо були головними причинами щодо "Феофанії".
В іншому разі, повірте, я б залишався вдома і працював звідти".
Довідково: Офіс президента – унікальний орган. Його навіть не існує як юрособи, фактично співробітники працюють на Держуправління справами. Сам ОП, теоретично, є лише патронатною службою, яка не мала би впливати на важливі рішення так, як депутати чи міністри.
Формальна функція Офісу – забезпечення роботи президента: організаційне, правове, інформаційне тощо.
За часів Володимира Зеленського керівник цього унікального органу перетворився мало не на другу особу в державі. При цьому глава Офісу не є чиновником, ще трохи більше року тому він навіть не був зобов’язаний подавати декларацію.
На яких підставах Єрмак має доступ до захищеного спецзв’язку – невідомо.
Передісторія: Президента Володимира Зеленського та Єрмака, у яких підтвердили коронавірус, помістили в ізольовані палати лікарні "Феофанія". Главі держави провели спецзв’язок і обладнали спеціальний кабінет.