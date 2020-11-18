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Ермак заявил, что вынужденно переехал в "Феофанию"

Среда, 18 ноября 2020, 23:21

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что поехал в больницу "Феофания", поскольку дома "не может обеспечить защищенность связи".

Источник: Ермак в Facebook

Прямая речь Ермака: "Вот и я попытался удаленную работу. Скажу вам, что лучше работать в офисе.

Эту неделю провел в "Феофании". Самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе я планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно.

Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами относительно "Феофании".

В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда ".

Справка: Офис президента - уникальный орган. Он даже не существует как юрлицо, фактически сотрудники работают на Госуправление делами. Сам ОП, теоретически, является только патронатной службой, которая не должна бы влиять на важные решения так, как депутаты или министры.

Формальная функция Офиса - обеспечение работы президента: организационное, правовое, информационное и др.

Во времена Владимира Зеленского руководитель этого уникального органа превратился чуть ли не на второе лицо в государстве. При этом глава Офиса не является чиновником, еще чуть больше года назад он даже не был обязан подавать декларацию.

На каких основаниях Ермак имеет доступ к защищенной спецсвязи - неизвестно.

Предыстория: Президента Владимира Зеленского и Ермака, в которых подтвердили коронавирус, поместили в изолированные палаты больницы "Феофания". Главе государства провели спецсвязь и оборудовали специальный кабинет.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакОфис президентакоронавирус


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