Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За добу діагностували майже 600 тисяч хворих на коронавірус

Четвер, 19 листопада 2020, 02:09

18 листопада в світі за добу діагностували майже 600 тисяч хворих на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 18 листопада в світі за добу виявили 596 712 випадків зараження коронавірусів, зокрема, 244 158 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували 12 496 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія, Польща і Україна, яка займає 7-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 18-му місці.

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 56 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 39 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 353 832 пацієнтів з COVID-19.

Читайте також: "Червона зона". Репортаж з інфекційної лікарні в Чернівцях

Знати більше: Інтерв'ю з головною санлікаркою Буковини

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, оновленоЗеленський до Порошенка: Вирішіть, ви рятівник чи комерсант

Новини 18 листопада: результати місцевих виборів, вакцина від COVID-19

інфографікаВибори міських та сільських голів: ЦВК показала рейтинг партій-переможниць

Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення

інфографікаЦВК показала ТОП-10 партій, які взяли найбільше мандатів на виборах

Кабмін призначив гендиректора "Борисполя" Рябікіна головою Митниці

Усі новини...
коронавірус
На Буковині знову зросла кількість заражень COVID: майже півтисячі за добу
Єрмак заявив, що вимушено поїхав у "Феофанію"
У в'язницях та СІЗО України утримуються понад 50 тисяч людей
Останні новини
02:09
За добу діагностували майже 600 тисяч хворих на коронавірус
01:07
SpaceX повідомила час запуску чергової місії 
00:18
Шевченко прокоментував скасування матчу Швейцарія – Україна
23:49
На Буковині знову зросла кількість заражень COVID: майже півтисячі за добу
23:21
Єрмак заявив, що вимушено поїхав у "Феофанію"
22:32
відео, оновленоЗеленський до Порошенка: Вирішіть, ви рятівник чи комерсант
22:08
Новини економіки: Зеленський про ситуацію з касовими апаратами для ФОП, новий керівник митниці
21:42
У в'язницях та СІЗО України утримуються понад 50 тисяч людей
21:30
Комітет Генасамблеї ООН підтримав проєкт посиленої резолюції щодо ситуації в Криму
21:08
Новини 18 листопада: результати місцевих виборів, вакцина від COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!