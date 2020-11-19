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За добу діагностували майже 600 тисяч хворих на коронавірус

Четвер, 19 листопада 2020, 01:09
За добу діагностували майже 600 тисяч хворих на коронавірус

18 листопада в світі за добу діагностували майже 600 тисяч хворих на COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: 18 листопада в світі за добу виявили 596 712 випадків зараження коронавірусів, зокрема, 244 158 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні за минулу добу діагностували 12 496 заражень.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Італія, Франція, Великобританія, Польща і Україна, яка займає 7-е місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 11-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу із загального числа виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 18-му місці.

Станом на момент публікації, в світі зафіксовано 56 мільйонів випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 39 мільйонів пацієнтів. Вже померло 1 353 832 пацієнтів з COVID-19.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміясвіт
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