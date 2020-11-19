За сутки диагностировали почти 600 тысяч больных на коронавирус

18 ноября в мире за сутки диагностировали 575 000 больных COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: 18 ноября в мире за сутки обнаружили 575 084 случаев заражения коронавирусов, в частности, 242 779 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали 12 524 заражений.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция, Великобритания, Польша и Украина, которая занимает седьмое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 18-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 54 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 37 миллионов пациентов. Уже умерло 1 318 034 пациентов с COVID-19.

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