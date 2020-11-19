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У Молдові новий антирекорд заражень COVID-19

Четвер, 19 листопада 2020, 02:07

У Молдові за останню добу діагностували 1607 випадків зараження коронавірусом — це новий антирекорд у країні.

Джерело: МОЗ Молдови, передає Newsmaker

Деталі: За останню добу COVID-19 виявили, зокрема, у 106 медпрацівників: 33 лікарів і 56 медсестер і у 17 осіб з лікарняного персоналу.

Таким чином, число тих, що заразилися у Молдові збільшилася до 92,5 тисячі осіб, з них понад 74,2 тис. одужали. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 072 пацієнти.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
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