В Молдове новый антирекорд заражений COVID-19

В Молдове за последние сутки диагностировали 1607 случаев заражения коронавируса — это новый антирекорд в стране.

Источник: Минздрав Молдовы, передает Newsmaker

Детали: За последние сутки COVID-19 обнаружили, в частности, у 106 медработников: 33 врачей и 56 медсестер и в 17 человек с больничного персонала.

Таким образом, число заразившихся в Молдове увеличилась до 92,5 тысячи человек, из них более 74,2 тыс. Выздоровели. Вот осложнений, вызванных коронавируса, умерли 2072 пациента.