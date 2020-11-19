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В Молдове новый антирекорд заражений COVID-19

Четверг, 19 ноября 2020, 03:07

В Молдове за последние сутки диагностировали 1607 случаев заражения коронавируса —  это новый антирекорд в стране.

Источник: Минздрав Молдовы, передает Newsmaker

Детали: За последние сутки COVID-19 обнаружили, в частности, у 106 медработников: 33 врачей и 56 медсестер и в 17 человек с больничного персонала.

Таким образом, число заразившихся в Молдове увеличилась до 92,5 тысячи человек, из них более 74,2 тыс. Выздоровели. Вот осложнений, вызванных коронавируса, умерли 2072 пациента.

Темы: коронавирус


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