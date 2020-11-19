Великобританія заборонить продаж нових автомобілів із бензиновими або дизельними двигунами з 2030 року.

Джерело: прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає Reuters

Деталі: Джонсон оголосив про відповідне рішення в рамках ініціативи досягнути нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, про яку нещодавно було заявлено на саміті G7.

За його словами, на цю ініціативу буде виділено з бюджету 12 мільйонів фунтів стерлінгів (450 мільйонів гривень) та майже втричі більше грошей погодився надати приватний сектор.

Загалом таке рішення дозволить підтримати екосектор економіки та сприятиме роботі понад 250 тисяч спеціалістів у "зеленій" галузі.