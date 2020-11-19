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Велика Британія заборонила продаж бензинових та дизельних автівок після 2030 року

Четвер, 19 листопада 2020, 03:34
Велика Британія заборонила продаж бензинових та дизельних автівок після 2030 року

Велика Британія заборонить продаж нових автомобілів із бензиновими або дизельними двигунами з 2030 року.

Джерело: прем'єр-міністр Борис Джонсон, передає Reuters

Деталі: Джонсон оголосив про відповідне рішення в рамках ініціативи досягнути нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, про яку нещодавно було заявлено на саміті G7.

За його словами, на цю ініціативу буде виділено з бюджету 12 мільйонів фунтів стерлінгів (450 мільйонів гривень) та майже втричі більше грошей погодився надати приватний сектор.

Загалом таке рішення дозволить підтримати екосектор економіки та сприятиме роботі понад 250 тисяч спеціалістів у "зеленій" галузі.

Теми: Велика Британіяекологіяавто
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