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Великобритания запретила продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2030 года

Четверг, 19 ноября 2020, 03:34
Великобритания запретила продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2030 года

Великобритания запретит продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями с 2030 года.

Источник: премьер-министр Борис Джонсон, передает Reuters

Детали: Джонсон объявил о соответствующем решении в рамках инициативы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, о которой недавно было заявлено на саммите G7.

По его словам, на эту инициативу будет выделено из бюджета 12 000 000 фунтов стерлингов (450 000 000 гривен) и почти в три раза больше денег согласился предоставить частный сектор.

В общем такое решение позволит поддержать екосектор экономики и будет способствовать работе более 250 000 специалистов в "зеленой" отрасли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобританияэкологияавто
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