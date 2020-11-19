Великобритания запретила продажу бензиновых и дизельных автомобилей после 2030 года
Четверг, 19 ноября 2020, 03:34
Великобритания запретит продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями с 2030 года.
Источник: премьер-министр Борис Джонсон, передает Reuters
Детали: Джонсон объявил о соответствующем решении в рамках инициативы достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, о которой недавно было заявлено на саммите G7.
По его словам, на эту инициативу будет выделено из бюджета 12 000 000 фунтов стерлингов (450 000 000 гривен) и почти в три раза больше денег согласился предоставить частный сектор.
В общем такое решение позволит поддержать екосектор экономики и будет способствовать работе более 250 000 специалистов в "зеленой" отрасли.