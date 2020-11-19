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Трамп не готується до саміту G7 — Reuters

Четвер, 19 листопада 2020, 04:51
Трамп не готується до саміту G7 — Reuters

Президент США Дональд Трамп не планує проводити очний саміт G7 до кінця цього року. 

Джерело: Reuters з посиланням на три дипломатичних джерела

Деталі: За їх даними, Трамп досі так і не прийняв остаточного рішення про проведення саміту, хоча залишається не так багато часу до того, як він повинен передати владу переможцю на президентських виборах у Джо Байдену.

Джерела заявили, що адміністрація Трампа не оголосила про терміни або порядок денний можливого саміту G7.

Що передувало: Дональд Трамп говорив, що розглядає можливість провести саміт G7 після президентських виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампG7
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