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Трамп не готовится к саммиту G7 — Reuters

Четверг, 19 ноября 2020, 04:51
Трамп не готовится к саммиту G7 — Reuters

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить очный саммит G7 до конца этого года.

Источник: Reuters со ссылкой на три дипломатических источников

Детали: По их данным, Трамп до сих пор так и не принял окончательного решения о проведении саммита, хотя остается не так много времени до того, как он должен передать власть победителю на президентских выборах в Джо Байдена.

Источники заявили, что администрация Трампа не объявила о сроках или повестку дня возможного саммита G7.

Что предшествовало Дональд Трамп говорил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после президентских выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампG7
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