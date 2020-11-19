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У Конгресі США проти повернення Росії до G7: не забули і Крим

Четвер, 19 листопада 2020, 07:55
У Конгресі США проти повернення Росії до G7: не забули і Крим

Палата представників Конгресу США прийняла законопроект, спрямований на те, щоб не допустити участі Росії у зустрічах "Великої сімки" (G7) і відновлення формату G8 за участю РФ.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Документом передбачена заборона на використання вашингтонською адміністрацією федеральних коштів із метою "підтримки чи сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю РФ".

Відповідно до законопроекту, цей захід має перестати діяти лише після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців у тому, що Росія "припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС", повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, "припинила незаконну окупацію Криму.., Південної Осетії та Абхазії" і "вивела свої війська і озброєння з Придністров'я".

Тепер ініціативу має розглянути Сенат, де більшість зараз мають республіканці.

У разі затвердження законопроекту верхньою палатою він надійде на підпис главі держави.

Теми: СШАРосіяG7КримМінські угоди
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