В Конгрессе США против возвращения России к G7: не забыли и Крым

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах "Большoй семeрки" (G7) и восстановления формата G8 с участием РФ.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".

Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, "прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС", полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, "прекратила незаконную оккупацию Крыма.., Южной Осетии и Абхазии" и "вывела свои войска и вооружения из Приднестровья".

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам.

В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.