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У президентському літаку покращать супутниковий зв'язок за 32 млн

Четвер, 19 листопада 2020, 09:47
Фото ОПУ

Держспецзв’язку планує модернізувати супутниковий зв'язок у літаку, яким користується президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці, за 32,4 мільйона гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: Тендер відбувся 16 листопада, угоду планують укласти з компанією "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЕ).

Відзначається, що упродовж року – до грудня 2021 року – компанія повинна буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA.

Це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" Держуправління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) забезпечуватиме доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування – 2 роки.

Відзначається, що вартість договору на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,01 млн грн.

Закупівлю провели з третьої спроби. Попередні торги не відбулися через подання менше двох тендерних пропозицій.

Конкурентами "Etihad Airways Engineering" були ПП "Бейнлеумі Україна" Костянтина Безим’янного і французька фірма "Eclipse Global Connectivity". Остання закрила всі свої документи як конфіденційні, крім кількох сертифікатів, виданих фірмі "E A D Aerospace Airworthiness" (Франція).

"Etihad Airways Engineering" через "Etihad Aviation Group" належить уряду Абу-Дабі.

Теми: Зеленськийавіаінтернетдержзакупівлі


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