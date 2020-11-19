Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У президентському літаку покращать супутниковий зв'язок за 32 млн

Четвер, 19 листопада 2020, 08:47
У президентському літаку покращать супутниковий зв'язок за 32 млн
Фото ОПУ

Держспецзв’язку планує модернізувати супутниковий зв'язок у літаку, яким користується президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці, за 32,4 мільйона гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: Тендер відбувся 16 листопада, угоду планують укласти з компанією "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЕ).

Відзначається, що упродовж року – до грудня 2021 року – компанія повинна буде модернізувати станцію супутникового зв’язку, котру встановлено на літаку Аirbus 319-115 із заводським номером 3260 та державним і реєстраційним знаками UR-ABA.

Це один із літаків Державного авіаційного підприємства "Україна" Держуправління справами, яке забезпечує перельоти вищих посадовців держави, зокрема президента Володимира Зеленського.

Модернізована станція Honeywell JetWave (США) забезпечуватиме доступ в інтернет із використанням швидкісних стандартів Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service з максимально можливою швидкістю 50 Мбіт/с. Строк гарантійного обслуговування – 2 роки.

Відзначається, що вартість договору на 15% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 38,01 млн грн.

Закупівлю провели з третьої спроби. Попередні торги не відбулися через подання менше двох тендерних пропозицій.

Конкурентами "Etihad Airways Engineering" були ПП "Бейнлеумі Україна" Костянтина Безим’янного і французька фірма "Eclipse Global Connectivity". Остання закрила всі свої документи як конфіденційні, крім кількох сертифікатів, виданих фірмі "E A D Aerospace Airworthiness" (Франція).

"Etihad Airways Engineering" через "Etihad Aviation Group" належить уряду Абу-Дабі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийавіаінтернетдержзакупівлі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: