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В президентском самолете улучшат спутниковую связь за 32 млн

Четверг, 19 ноября 2020, 09:47
Фото ОПУ

Госспецсвязи планирует модернизировать спутниковую связь в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники, за 32,4 миллиона гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: Тендер состоялся 16 ноября, соглашение планируют заключить с компанией "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЭ).

Отмечается, что в течение года – до декабря 2021 года – компания должна будет модернизировать станцию ​​спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Госуправления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания – 2 года.

Отмечается, что стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Закупку провели с третьей попытки. Предыдущие торги не состоялись из-за представления менее двух тендерных предложений.

Конкурентами "Etihad Airways Engineering" были ООО "Бейнлеуми Украина" Константина Безимянного и французская фирма "Eclipse Global Connectivity". Последняя закрыла все свои документы как конфиденциальные, кроме нескольких сертификатов, выданных фирме "E A D Aerospace Airworthiness" (Франция).

"Etihad Airways Engineering" через "Etihad Aviation Group" принадлежит правительству Абу-Даби.

Темы: Зеленскийавиаинтернетгосзакупки


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