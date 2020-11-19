Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В президентском самолете улучшат спутниковую связь за 32 млн

Четверг, 19 ноября 2020, 08:47
В президентском самолете улучшат спутниковую связь за 32 млн
Фото ОПУ

Госспецсвязи планирует модернизировать спутниковую связь в самолете, которым пользуется президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники, за 32,4 миллиона гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: Тендер состоялся 16 ноября, соглашение планируют заключить с компанией "Etihad Airways Engineering LLC" (ОАЭ).

Отмечается, что в течение года – до декабря 2021 года – компания должна будет модернизировать станцию ​​спутниковой связи, которая установлена на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственным и регистрационным знаками UR-ABA.

Это один из самолетов Государственного авиационного предприятия "Украина" Госуправления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Владимира Зеленского.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать доступ в интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аеrо Global Хрrеss service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/с. Срок гарантийного обслуживания – 2 года.

Отмечается, что стоимость договора на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Закупку провели с третьей попытки. Предыдущие торги не состоялись из-за представления менее двух тендерных предложений.

Конкурентами "Etihad Airways Engineering" были ООО "Бейнлеуми Украина" Константина Безимянного и французская фирма "Eclipse Global Connectivity". Последняя закрыла все свои документы как конфиденциальные, кроме нескольких сертификатов, выданных фирме "E A D Aerospace Airworthiness" (Франция).

"Etihad Airways Engineering" через "Etihad Aviation Group" принадлежит правительству Абу-Даби.

Темы: Зеленскийавиаинтернетгосзакупки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Зеленский
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Зеленский: От глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: