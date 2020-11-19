Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Гендиректора київського заводу Укроборонпрому спіймали на знищенні держмайна

Четвер, 19 листопада 2020, 11:02
Фото прокуратури

Генеральному директору столичного заводу "Радар" В’ячеславу Зеленському повідомили про підозру через знищення 9 держбудівель на суму 3,6 мільйона гривень.

Джерело: сайт прокуратури Києва

Дослівно: "Повідомлено про підозру генеральному директору ПАТ "Київський завод "Радар" у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)".

Деталі: Слідство встановило, що під час проведення будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовник повністю знищив 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "Радар".

Внаслідок цього державі завдано збитків на суму понад 3,6 млн гривень.

Досудове розслідування триває.  

Згідно з сайтом заводу, його директором є В’ячеслав Зеленський.

АТ "Київський завод "Радар" – підприємство, яке входить до держконцерну "Укроборонпром". Воно спеціалізується на виробництві сучасного радіоелектронного і радіолокаційного обладнання для літаків і вертольотів.

Українська правда
Теми: Київнерухомість


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID-19, який знайшли у футболістів збірної у Швейцарії, в Україні не підтвердився

Понад 13 тисяч хворих на COVID за добу в Україні і другий день більше 250 смертей

відео, оновленоЗеленський до Порошенка: Вирішіть, ви рятівник чи комерсант

Новини 18 листопада: результати місцевих виборів, вакцина від COVID-19

інфографікаВибори міських та сільських голів: ЦВК показала рейтинг партій-переможниць

Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення

Усі новини...
Київ
У Києві антирекорд смертей від COVID за добу – 34 людини
Київські комунальники вирішили купити собі Land Cruiser за 1,5 млн
Київське метро оголосило тендер на проєкт другого виходу з "Вокзальної"
Останні новини
12:27
Кабмін до кінця тижня подасть проєкт бюджету-2021 у Раду – представник уряду
12:18
інфографіка Рівень довіри до Зеленського трохи зріс
12:06
Масштабні пожежі на Луганщині: ДБР запідозрило вину рятувальників
12:05
інфографіка60% українців не задоволені боротьбою Зеленського з COVID-19
11:56
Лише третина українців дуже хвилюється через те, що може захворіти COVID-19. Опитування
11:51
Штат Вісконсин погодився на перерахунок голосів на вимогу Трампа
11:49
Мінпромисловості скасувало тендер на авто для керівництва, а потім оголосило новий
11:49
фотоВихвалялися "зв’язками в Офісі генпрокурора": СБУ затримала двох шахраїв
11:47
інфографіка Дві третини українців не вірять, що карантин "вихідного дня" допоможе
11:32
Сервіс таксі Bolt почав роботу в Івано-Франківську
Усі новини...