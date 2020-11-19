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Гендиректора киевского завода Укроборонпрома поймали на уничтожении госимущества

Четверг, 19 ноября 2020, 10:02
Гендиректора киевского завода Укроборонпрома поймали на уничтожении госимущества
Фото прокуратуры

Генеральному директору столичного завода "Радар" Вячеславу Зеленскому сообщили о подозрении за уничтожение 9 госзданий на сумму 3,6 миллиона гривен.

Источник: сайт прокуратуры Киева

Дословно: "Сообщено о подозрении генеральному директору ОАО "Киевский завод "Радар" в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)".

Детали: Следствие установило, что при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщик полностью уничтожил 9 зданий, находящихся на балансе ОАО "Киевский завод "Радар".

Вследствие этого государству нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Согласно сайту завода, его директором является Вячеслав Зеленский.

АО "Киевский завод "Радар" – предприятие, которое входит в госконцерн "Укроборонпром". Оно специализируется на производстве современного радиоэлектронного и радиолокационного оборудования для самолетов и вертолетов.

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Темы: Киевнедвижимость
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