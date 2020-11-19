Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

До Музею Революції гідності прийшли з обшуком

Четвер, 19 листопада 2020, 11:17

Правоохоронці прийшли з обшуком до Музею Революції гідності.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці музею

Дослівно: "У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом".

 

Деталі: Як стало відомо УП, слідчі дії проводять у справі за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею революції гідності. Йдеться про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID-19, який знайшли у футболістів збірної у Швейцарії, в Україні не підтвердився

Понад 13 тисяч хворих на COVID за добу в Україні і другий день більше 250 смертей

відео, оновленоЗеленський до Порошенка: Вирішіть, ви рятівник чи комерсант

Новини 18 листопада: результати місцевих виборів, вакцина від COVID-19

інфографікаВибори міських та сільських голів: ЦВК показала рейтинг партій-переможниць

Україні підтвердили безкоштовне надання вакцини від COVID для 20% населення

Усі новини...
Останні новини
12:27
Кабмін до кінця тижня подасть проєкт бюджету-2021 у Раду – представник уряду
12:18
інфографіка Рівень довіри до Зеленського трохи зріс
12:06
Масштабні пожежі на Луганщині: ДБР запідозрило вину рятувальників
12:05
інфографіка60% українців не задоволені боротьбою Зеленського з COVID-19
11:56
Лише третина українців дуже хвилюється через те, що може захворіти COVID-19. Опитування
11:51
Штат Вісконсин погодився на перерахунок голосів на вимогу Трампа
11:49
Мінпромисловості скасувало тендер на авто для керівництва, а потім оголосило новий
11:49
фотоВихвалялися "зв’язками в Офісі генпрокурора": СБУ затримала двох шахраїв
11:47
інфографіка Дві третини українців не вірять, що карантин "вихідного дня" допоможе
11:32
Сервіс таксі Bolt почав роботу в Івано-Франківську
Усі новини...