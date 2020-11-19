До Музею Революції Гідності прийшли з обшуком

Правоохоронці прийшли з обшуком до Музею Революції Гідності.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці музею

Дослівно: "У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності, тому... деталі згодом".

Деталі: Як стало відомо УП, слідчі дії проводять у справі за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею революції гідності. Йдеться про привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.