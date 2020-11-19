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В Музей Революции Достоинства пришли с обыском

Четверг, 19 ноября 2020, 10:17
В Музей Революции Достоинства пришли с обыском

Правоохранители пришли с обыском в Музей Революции Достоинства.

Источник: сообщение на Facebook-странице музея

Дословно: "У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали со временем".

 

Детали: Как стало известно УП, следственные действия проводятся в деле по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства. Речь идет о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Темы: обыски
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