В Музей Революции Достоинства пришли с обыском
Четверг, 19 ноября 2020, 10:17
Правоохранители пришли с обыском в Музей Революции Достоинства.
Источник: сообщение на Facebook-странице музея
Дословно: "У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали со временем".
Детали: Как стало известно УП, следственные действия проводятся в деле по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства. Речь идет о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.