В Музей Революции Достоинства пришли с обыском

Правоохранители пришли с обыском в Музей Революции Достоинства.

Источник: сообщение на Facebook-странице музея

Дословно: "У нас обыск! В эти минуты именно открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали со временем".

Детали: Как стало известно УП, следственные действия проводятся в деле по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея революции достоинства. Речь идет о присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.