Російського актора Гребенщикова видворили з України і закрили в'їзд

Російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Громадянин РФ, Кирил Гребенщиков, прибув в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, в Україні він планував долучитися до телевізійних зйомок.

Під час прикордонного оформлення співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.

В той же час чоловік навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Проте й пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" своє минулорічне перебування в Криму також не зміг.

Як результат, прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну.

Наразі росіянина повернули зворотним рейсом до Білорусі.

Довідка: Кирило Гребенщиков - російський актор, який знявся в численних серіалах. Лауреат премії ФСБ Росії в номінації "Акторська робота" (2-я премія) - за роль офіцера військової контррозвідки підполковника Сергія Кочубея в телесеріалі "Фантом".