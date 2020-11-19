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Российского актера Гребенщикова выдворили из Украины и закрыли въезд

Четверг, 19 ноября 2020, 11:29

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Гражданин РФ, Кирилл Гребенщиков, прибыл в аэропорт "Борисполь" рейсом из Минска. По словам мужчины, в Украине он планировал присоединиться к телевизионным съемкам.

Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ТОТ Украины и выезда с нее.

В то же время человек наотрез отказывался признать посещения аннексированной Россией украинской территории. Но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.

Как результат, пограничники отказали ему во въезде и вынесли решение о трехлетнем запрете на въезд в Украину.

Сейчас россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь.

Справка: Кирилл Гребенщиков - российский актер, снявшийся в многочисленных сериалах. Лауреат премии ФСБ России в номинации "Актерская работа" (2-я премия) - за роль офицера военной контрразведки подполковника Сергея Кочубея в телесериале "Фантом".

Украинская правда
Темы: границаРосcия


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