Вихвалялися "зв’язками в Офісі генпрокурора": СБУ затримала двох шахраїв

Служба безпеки України затримала двох шахраїв, які за 500 тисяч доларів обіцяли вирішити "питання" через зв’язки в Офісі генерального прокурора.

Джерело: СБУ

Деталі: Затримані співробітниками спецслужби ділки – двоє киян, які вимагали ці гроші з представника іноземної компанії.

Вони пообіцяли через свої нібито "зв’язки" з керівництвом структури посприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим.

За цю суму фігуранти також "гарантували" відшкодування завданих збитків і притягнення винних до відповідальності.

Правоохоронці затримали ділків у одній зі столичних кав’ярень під час одержання першої частини хабара у 250 тисяч доларів.