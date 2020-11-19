Вихвалялися "зв’язками в Офісі генпрокурора": СБУ затримала двох шахраїв
Четвер, 19 листопада 2020, 10:49
Служба безпеки України затримала двох шахраїв, які за 500 тисяч доларів обіцяли вирішити "питання" через зв’язки в Офісі генерального прокурора.
Джерело: СБУ
Деталі: Затримані співробітниками спецслужби ділки – двоє киян, які вимагали ці гроші з представника іноземної компанії.
Вони пообіцяли через свої нібито "зв’язки" з керівництвом структури посприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим.
За цю суму фігуранти також "гарантували" відшкодування завданих збитків і притягнення винних до відповідальності.
Правоохоронці затримали ділків у одній зі столичних кав’ярень під час одержання першої частини хабара у 250 тисяч доларів.