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Хвалились "связями в Офисе генпрокурора": СБУ задержала двух мошенников

Четверг, 19 ноября 2020, 10:49
Хвалились связями в Офисе генпрокурора: СБУ задержала двух мошенников
СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые за 500 тысяч долларов обещали решить "вопрос" через связи в Офисе генерального прокурора.

Источник: СБУ

Детали: Задержанные сотрудниками спецслужбы делки – двое киевлян, которые требовали эти деньги с представителя иностранной компании.

Они пообещали через свои якобы "связи" с руководством структуры посодействовать в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен стал жертвой.

За эту сумму фигуранты также "гарантировали" возмещение нанесенного ущерба и привлечение виновных к ответственности.

 
 

Правоохранители задержали делков в одном из столичных кафе при получении первой части взятки в 250 тысяч долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалСБУ
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