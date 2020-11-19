Хвалились "связями в Офисе генпрокурора": СБУ задержала двух мошенников
Четверг, 19 ноября 2020, 10:49
Служба безопасности Украины задержала двух мошенников, которые за 500 тысяч долларов обещали решить "вопрос" через связи в Офисе генерального прокурора.
Источник: СБУ
Детали: Задержанные сотрудниками спецслужбы делки – двое киевлян, которые требовали эти деньги с представителя иностранной компании.
Они пообещали через свои якобы "связи" с руководством структуры посодействовать в активизации расследования в уголовном производстве, где бизнесмен стал жертвой.
За эту сумму фигуранты также "гарантировали" возмещение нанесенного ущерба и привлечение виновных к ответственности.
Правоохранители задержали делков в одном из столичных кафе при получении первой части взятки в 250 тысяч долларов.