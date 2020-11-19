60% українців не задоволені боротьбою Зеленського з COVID-19

Роботою президента Володимира Зеленського у боротьбі з пандемією коронавірусу в Україні не задоволені 60% українців, 35% - задоволені.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 15-17 листопада

Дослівно: "35% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 60% – не задоволені.

Діяльністю голови Верховної Ради Разумкова задоволені 33%, не задоволені – 48%, не змогли оцінити – 18%.

Роботою прем’єр-міністра Шмигаля задоволені 23%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 18%".

Деталі: За результатами дослідження, найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (67%) та Верховної ради (72%).

Діяльністю міністра охорони здоров’я Максима Степанова задоволені 32% респондентів, 55% – не задоволені. Діяльністю поліції задоволені 36%, 51% – не задоволені.

При цьому 48% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, 24% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 15-17 листопада 2020 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Було опитано 3000 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 1,8%.