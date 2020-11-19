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60% украинцев недовольны борьбой Зеленского с COVID-19

Четверг, 19 ноября 2020, 12:05

Работой президента Владимира Зеленского в борьбе с пандемией коронавируса в Украине недовольны 60% украинцев, 35% - довольны.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 15-17 ноября

Дословно: "35% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% - не недовольны.

Деятельностью председателя Верховной Рады Разумкова довольны 33%, недовольны - 48%, затруднились оценить - 18%.

Работой премьер-министра Шмыгяля довольны 23%, недовольны - 60%, затруднились оценить - 18%".

Детали: По результатам исследования, больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%).

 

Деятельностью министра здравоохранения Максима Степанова довольны 32% респондентов, 55% - недовольны. Деятельностью полиции довольны 36%, 51% - недовольны.

При этом 48% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 24% считают их слишком мягкими, 11% - наоборот слишком жесткими.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 15-17 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 3000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.

Украинская правда
Темы: Covid-2019ЗеленскийкоронавирусУкраинаопрос


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