Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

60% украинцев недовольны борьбой Зеленского с COVID-19

Четверг, 19 ноября 2020, 11:05
60% украинцев недовольны борьбой Зеленского с COVID-19

Работой президента Владимира Зеленского в борьбе с пандемией коронавируса в Украине недовольны 60% украинцев, 35% - довольны.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного 15-17 ноября

Дословно: "35% опрошенных довольны деятельностью президента Зеленского в борьбе с эпидемией коронавируса, 60% - не недовольны.

Деятельностью председателя Верховной Рады Разумкова довольны 33%, недовольны - 48%, затруднились оценить - 18%.

Работой премьер-министра Шмыгяля довольны 23%, недовольны - 60%, затруднились оценить - 18%".

Детали: По результатам исследования, больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (67%) и Верховной Рады (72%).

 

Деятельностью министра здравоохранения Максима Степанова довольны 32% респондентов, 55% - недовольны. Деятельностью полиции довольны 36%, 51% - недовольны.

При этом 48% опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, 24% считают их слишком мягкими, 11% - наоборот слишком жесткими.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 15-17 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Было опрошено 3000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 1,8%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019ЗеленскийкоронавирусУкраинаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: