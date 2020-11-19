Масштабні пожежі на Луганщині: ДБР запідозрило вину рятувальників

Державне бюро розслідувань провело обшуки у посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій у справі про масштабні пожежі на території Луганської області.

Джерело: ДБР

Дослівно: "У рамках розслідування кримінального провадження щодо масштабних пожеж, які відбулися на території Луганської області в липні та вересні-жовтні 2020 року, слідчими ДБР встановлено нові причини, які могли призвести до надзвичайної ситуації на території області".

Деталі: 17 листопада слідчі ДБР спільно з прокурорами Луганської обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки у ГУ ДСНС України у Луганській області та інших структурних підрозділах ДСНС регіону. Також було допитано службових осіб вказаного головного управління ДСНС.

Зазначається, що в ході проведених обшуків виявлено та вилучено ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

Слідчі ТУ ДБР місті Краматорську встановили, що однією головних причин масштабних пожеж на території Луганської області у вказаний період було системне розкрадання пального під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області.

Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів.

Саме з їх допомогою систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, за допомогою яких завищували реальний пробіг автомобілів, а пальне розкрадали. В результаті спецтехніка не змогла вчасно виїхати для гасіння пожеж.